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Principales tokens de Temática de zoológico por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Temática de zoológico. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04066
-0.66%
+0.20%
+3.50%
$ 40.75M
$ 1.77M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03664
-0.68%
-0.68%
-2.00%
$ 36.32M
$ 1.95M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.1978
+0.66%
-4.20%
+3.82%
$ 14.55M
$ 288.91K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04264
-0.19%
+0.16%
-4.55%
$ 9.79M
$ 1.54M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
+3.10%
0.00%
$ 9.43M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004665
-0.36%
-6.42%
+4.27%
$ 4.67M
$ 14.59M
7
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001256
-0.08%
-2.14%
-3.29%
$ 1.24M
$ 453.45M
8
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.163E-5
0.00%
+0.60%
+0.17%
$ 1.16M
--
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00042417
-0.05%
-0.00%
+28.52%
$ 424.36K
$ 18.78K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.8498E-8
-0.25%
+2.20%
+3.27%
$ 242.27K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00213704
0.00%
--
+3.92%
$ 94.03K
$ 13.73
12
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.097E-5
-0.06%
+0.80%
-0.55%
$ 80.94K
--
13
Aped
Aped
APED
$ 0.079732
0.00%
+0.01%
-2.59%
$ 79.73K
$ 9.44
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 4.944E-5
-0.06%
+7.50%
+10.78%
$ 48.32K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 6.7714E-11
+0.09%
-10.70%
-17.32%
$ 28.49K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.638E-5
-0.08%
-6.90%
-13.20%
$ 26.38K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.739E-5
0.00%
+2.40%
+3.27%
$ 17.39K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.573E-5
0.00%
+0.30%
-0.13%
$ 15.73K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.28E-5
-0.08%
+0.20%
-0.23%
$ 12.79K
--
20
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.159E-5
-0.09%
-0.90%
+9.86%
$ 11.59K
--
21
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.157E-5
-0.09%
-0.10%
+1.40%
$ 11.55K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.057E-5
0.00%
-0.70%
+1.34%
$ 10.57K
--
23
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
+0.41%
$ 9.73K
--
24
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.57E-6
0.00%
-0.90%
-0.73%
$ 9.56K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Temática de zoológico y por qué son populares?
Los tokens de Temática de zoológico representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 24 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $119.04M.
¿Cuál es el token de Temática de zoológico con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Temática de zoológico rastreados en MEXC, CHEYENNE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Temática de zoológico están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 24 tokens de Temática de zoológico, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PNUT, MOODENG, AVA se encuentra entre los tokens populares de Temática de zoológico. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Temática de zoológico?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Temática de zoológico es de aproximadamente $119.04M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Temática de zoológico, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.