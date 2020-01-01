Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Temática del zodíaco por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Temática del zodíaco. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0.00015386
+0.02%
+0.19%
+26.91%
$ 153.92K
$ 3.45K
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 7.52E-5
+1.21%
+4.80%
+4.47%
$ 75.19K
--
3
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 7.272E-5
+0.15%
+1.60%
-0.70%
$ 72.72K
--
4
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 7.246E-5
-0.07%
0.00%
-2.79%
$ 72.43K
--
5
Aries
Aries
ARIES
$ 7.24E-5
+0.58%
+3.70%
+3.24%
$ 72.37K
--
6
Pisces
Pisces
PISCES
$ 7.171E-5
-0.06%
+3.60%
+9.18%
$ 71.70K
--
7
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 7.165E-5
-0.07%
+3.00%
+5.71%
$ 71.65K
--
8
Cancer
Cancer
CANCER
$ 7.147E-5
-0.07%
+5.70%
+5.35%
$ 71.47K
--
9
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 6.794E-5
-0.06%
+3.20%
+4.96%
$ 67.93K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Temática del zodíaco y por qué son populares?
Los tokens de Temática del zodíaco representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 9 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $729.38K.
¿Cuál es el token de Temática del zodíaco con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Temática del zodíaco rastreados en MEXC, CANCER ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.70% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Temática del zodíaco están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 9 tokens de Temática del zodíaco, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. GEMINI, TAURUS, CAPRICORN se encuentra entre los tokens populares de Temática del zodíaco. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Temática del zodíaco?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Temática del zodíaco es de aproximadamente $729.38K. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Temática del zodíaco, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.