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Principales tokens de Ecosistema Yearn por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Yearn. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1 977,1
-0,17%
-0,09%
-5,61%
$ 70,76M
$ 29,77
2
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1673
+0,61%
+0,43%
-4,43%
$ 47,04M
$ 357,12K
3
WETH yVault
WETH yVault
YVWETH
$ 2 115,57
-0,49%
+0,00%
-1,53%
$ 7,07M
--
4
xSUSHI
xSUSHI
XSUSHI
$ 0,255614
-0,19%
-0,01%
-5,34%
$ 1,99M
--
5
Cream
Cream
CREAM
$ 0,426535
-0,17%
-0,01%
-1,63%
$ 1,25M
$ 30,14
6
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0,757943
-0,27%
+0,04%
-4,95%
$ 364,91K
$ 99,64
7
Kaon
Kaon
KAON
$ 6,51E-6
-0,61%
-2,40%
+73,60%
$ 96,95K
--
8
PowerPool Concentrated Voting Power
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP
$ 0,00188381
-0,19%
-0,00%
-2,76%
$ 90,84K
$ 28,86
9
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0,00196514
0,00%
--
-6,62%
$ 29,54K
$ 2,89K
10
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0,01109479
-0,28%
--
-3,13%
$ 22,33K
$ 16,15

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Yearn y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Yearn representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $128.71M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Yearn con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Yearn rastreados en MEXC, SUSHI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.43% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Yearn están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Ecosistema Yearn, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. YFI, SUSHI, YVWETH se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Yearn. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Yearn?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Yearn es de aproximadamente $128.71M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Yearn, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.