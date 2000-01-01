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Principales tokens de Ecosistema BackedFi xStocks por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema BackedFi xStocks. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
$ 775.4
+0.01%
-0.29%
+0.05%
$ 167.76M
$ 72.88
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.89
+0.90%
+0.01%
+2.08%
$ 152.35M
$ 64.45K
3
$ 218.72
+0.01%
-0.24%
-0.64%
$ 142.86M
$ 365.32
4
$ 95.13
-0.13%
+0.37%
+1.97%
$ 139.18M
$ 603.90
5
$ 71.28
0.00%
+5.93%
+13.77%
$ 138.20M
$ 943.03
6
$ 346.41
-0.14%
-3.22%
-5.40%
$ 133.46M
$ 154.42
7
$ 333.13
-0.12%
+0.44%
+3.51%
$ 129.80M
$ 178.96
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 53.77
0.00%
+0.03%
+23.13%
$ 111.57M
$ 20.78K
9
$ 603.24
-0.05%
+0.92%
+1.39%
$ 85.91M
$ 85.13
10
$ 149.46
+0.08%
+0.36%
-1.05%
$ 68.13M
$ 379.44
11
$ 272.49
-0.10%
-2.13%
-0.67%
$ 61.01M
$ 209.40
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.49
-0.24%
-0.00%
-1.69%
$ 44.70M
$ 753.55K
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 721.7
0.00%
-0.00%
+0.67%
$ 32.33M
$ 861.67K
14
$ 277.02
-0.11%
-0.27%
+0.47%
$ 31.50M
$ 194.34
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02944
-0.03%
+1.31%
+4.64%
$ 25.03M
$ 2.31M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,300.93
0.00%
+0.04%
+4.81%
$ 11.58M
$ 34.73K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 402.3
-0.22%
+0.00%
+3.16%
$ 8.68M
$ 283.72K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 144.5
0.00%
+0.05%
+1.50%
$ 7.59M
$ 27.32K
19
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 498.28
-0.21%
-0.01%
+2.53%
$ 7.32M
$ 90.91K
20
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 98.76
+0.20%
+0.00%
-0.82%
$ 6.55M
$ 41.74K
21
$ 134.13
-0.10%
-2.68%
+21.27%
$ 6.51M
$ 919.23
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 217.1
+0.12%
+0.02%
+3.55%
$ 5.07M
$ 6.98K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 476.09
-0.14%
+0.01%
-0.37%
$ 4.02M
$ 260.12K
24
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 145.43
-0.01%
-0.03%
+2.00%
$ 3.45M
$ 2.83K
25
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 73.41
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$ 3.25M
$ 10.12K
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 421.85
+8.96%
+0.00%
+1.70%
$ 2.82M
$ 10.16K
27
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 417.41
+0.04%
-0.01%
-0.80%
$ 2.36M
$ 150.42K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 174.74
+0.28%
+0.02%
+11.17%
$ 2.24M
$ 16.75K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 161.75
0.00%
--
-0.74%
$ 2.00M
$ 101.02
30
$ 306.67
-0.09%
-1.66%
-2.88%
$ 1.84M
$ 174.88
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 517.76
-0.49%
-0.02%
+0.71%
$ 1.65M
$ 69.89K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 385.45
+0.06%
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$ 1.56M
$ 51.49K
33
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 75.0
0.00%
--
+0.58%
$ 1.15M
$ 934.86
34
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
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$ 1.15M
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35
Bitmine xStock
Bitmine xStock
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--
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$ 1.13M
$ 497.01
36
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iShares Silver Trust xStock
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--
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$ 3.18K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
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$ 980.10K
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38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,215.8
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-0.00%
+3.49%
$ 910.32K
$ 68.11K
39
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
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+5.03%
$ 814.96K
$ 1.21K
40
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
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$ 26.20K
41
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
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42
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KRAQ xStock
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Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
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--
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$ 245.46
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ASML xStock
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45
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TON xStock
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Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
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47
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DFDV xStock
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$ 78.30K
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Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 61.19
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49
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Visa xStock
VX
$ 356.39
0.00%
+0.02%
-3.62%
$ 462.83K
$ 19.47
50
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 123.18
-0.22%
-0.00%
-1.38%
$ 434.14K
$ 96.52K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema BackedFi xStocks y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema BackedFi xStocks representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 94 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.57B.
¿Cuál es el token de Ecosistema BackedFi xStocks con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema BackedFi xStocks rastreados en MEXC, CRCLX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.93% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema BackedFi xStocks están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 94 tokens de Ecosistema BackedFi xStocks, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SPYX, STRCX, NVDAX se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema BackedFi xStocks. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema BackedFi xStocks?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema BackedFi xStocks es de aproximadamente $1.57B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema BackedFi xStocks, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.