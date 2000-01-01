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Principales tokens de Ecosistema Gnosis Chain por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Gnosis Chain. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,776.98
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,890.4
+0.12%
+0.01%
-1.05%
$ 4.54B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.615
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998301
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.82M
$ 10.91M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.22
-0.03%
+0.32%
-2.41%
$ 275.49M
$ 536.33
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 215.37M
$ 7.10M
9
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2017
-0.05%
-2.94%
-4.51%
$ 71.66M
$ 399.47K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,977.1
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
11
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0926
0.00%
+1.30%
+8.07%
$ 70.26M
$ 40.44K
12
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1051
-0.57%
+0.57%
-3.31%
$ 60.97M
$ 495.38K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.26
0.00%
+0.00%
+0.80%
$ 54.68M
$ 1.42K
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.86
-0.14%
+0.01%
+0.43%
$ 38.86M
$ 56.18M
15
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.19265
0.00%
-0.01%
-0.89%
$ 35.29M
$ 144.43K
16
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.75M
$ 1.01M
17
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.00541
+0.31%
+1.41%
-4.71%
$ 28.75M
$ 20.10M
18
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.77M
$ 139.61K
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00741139
-0.40%
-0.02%
-4.26%
$ 18.29M
$ 61.69
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.989022
-0.02%
-0.00%
-0.94%
$ 11.73M
$ 7.43K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2748
-1.36%
-1.29%
-3.11%
$ 8.26M
$ 88.16K
22
Kleros
Kleros
PNK
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-0.18%
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+0.39%
$ 7.62M
$ 18.15K
23
balancer
balancer
BAL
$ 0.10565
+0.03%
-0.90%
-5.36%
$ 7.41M
$ 547.67K
24
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347382
-1.61%
+0.07%
-0.37%
$ 7.30M
$ 429.98K
25
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 149.39
0.00%
-0.03%
-1.03%
$ 6.93M
--
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02528
-0.16%
+0.76%
-1.14%
$ 5.64M
$ 2.38M
27
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00413557
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0.00%
-2.33%
$ 4.14M
$ 6.56K
28
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.0119
+0.08%
+2.67%
-3.17%
$ 4.06M
$ 4.76M
29
Agave
Agave
AGVE
$ 28.87
+0.03%
+0.00%
-2.10%
$ 2.89M
$ 33.26
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00575296
0.00%
--
-56.02%
$ 2.89M
$ 16.35
31
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01918224
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-1.25%
$ 2.88M
$ 60.44K
32
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.44
-0.37%
-0.01%
-7.80%
$ 2.72M
$ 663.95
33
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04126
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+1.43%
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$ 1.34M
34
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02963773
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$ 2.09M
$ 17.54
35
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
+0.00%
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$ 1.63M
$ 442.25
36
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192726
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0.00%
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$ 1.58M
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37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
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$ 1.29M
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38
IDRX
IDRX
IDRX
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--
39
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
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40
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
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41
Swash
Swash
SWASH
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42
Shutter
Shutter
SHU
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43
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
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--
44
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
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Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
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--
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Bread
Bread
BREAD
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Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
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--
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48
PoolTogether
PoolTogether
POOL
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49
Elk Finance
Elk Finance
ELK
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-0.43%
-0.00%
-3.55%
$ 125.42K
$ 488.03
50
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Gnosis Chain y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Gnosis Chain representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 61 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $96.67B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Gnosis Chain con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Gnosis Chain rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Gnosis Chain están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 61 tokens de Ecosistema Gnosis Chain, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Gnosis Chain. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Gnosis Chain?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Gnosis Chain es de aproximadamente $96.67B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Gnosis Chain, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.