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Principales tokens de Activos de agujeros de gusano por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Activos de agujeros de gusano. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.32
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00074
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.06
-0.08%
+0.67%
+3.05%
$ 44.22B
$ 415.51K
4
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.12
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,777.88
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.244
-0.64%
-3.56%
-6.35%
$ 2.70B
$ 57.83K
7
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004465
-0.42%
-0.82%
-7.69%
$ 2.63B
$ 187.24B
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.596
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
9
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.48
-0.13%
-1.33%
+1.85%
$ 352.08M
$ 870.73K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005068
+0.02%
+2.24%
+2.51%
$ 281.70M
$ 4.74B
11
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06597
+0.05%
+0.33%
-1.18%
$ 131.25M
$ 841.04K
12
$ 0.03986
0.00%
-2.68%
-3.86%
$ 117.18M
$ 1.60M
13
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11184
-0.24%
+0.16%
-1.08%
$ 96.38M
$ 632.76K
14
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008232
+0.46%
-6.02%
+16.66%
$ 41.78M
$ 7.56M
15
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009875
+0.04%
+0.51%
-1.96%
$ 2.44M
$ 5.24M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Activos de agujeros de gusano y por qué son populares?
Los tokens de Activos de agujeros de gusano representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 15 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $377.06B.
¿Cuál es el token de Activos de agujeros de gusano con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Activos de agujeros de gusano rastreados en MEXC, LUNC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.24% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Activos de agujeros de gusano están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 15 tokens de Activos de agujeros de gusano, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDC, SOL se encuentra entre los tokens populares de Activos de agujeros de gusano. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Activos de agujeros de gusano?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Activos de agujeros de gusano es de aproximadamente $377.06B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Activos de agujeros de gusano, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.