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Principales tokens de Ecosistema World Chain por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema World Chain. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00074
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,777.88
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.756
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3378
-0.29%
+1.96%
+8.64%
$ 1.15B
$ 1.01M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.89M
$ 20.38M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 55.11M
--
7
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192726
0.00%
0.00%
-1.35%
$ 1.58M
$ 1.09K
8
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02028445
0.00%
--
-3.86%
$ 1.26M
$ 41.86
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.997506
-0.05%
0.00%
0.00%
$ 1.09M
$ 63.47K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.6E-5
+0.11%
-0.70%
0.00%
$ 1.04M
--
11
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03534996
-0.88%
+0.01%
+1.48%
$ 353.52K
$ 27.28
12
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.993964
-0.27%
0.00%
-0.90%
$ 349.44K
$ 157.11
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2.97137E-7
+0.79%
+0.90%
+1.40%
$ 110.29K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031531
0.00%
-0.01%
+1.46%
$ 87.31K
$ 216.68
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1.80975E-7
0.00%
+0.30%
+0.86%
$ 76.13K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110189
0.00%
0.00%
+0.31%
$ 70.47K
$ 208.66
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.058174
+0.62%
0.00%
+0.85%
$ 56.36K
$ 113.50
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.306815
+0.01%
-0.00%
-0.83%
$ 37.72K
$ 610.34

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema World Chain y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema World Chain representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 18 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $89.67B.
¿Cuál es el token de Ecosistema World Chain con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema World Chain rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema World Chain están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 18 tokens de Ecosistema World Chain, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema World Chain. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema World Chain?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema World Chain es de aproximadamente $89.67B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema World Chain, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.