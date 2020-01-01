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Principales tokens de Temática de Wojak por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Temática de Wojak. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005301
-0,47%
-1,57%
-9,61%
$ 40,25M
$ 17,94M
2
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0,00000005964
-0,27%
+7,23%
-8,40%
$ 19,83M
$ 3,76T
3
Harmony
Harmony
ONE
$ 0,0007662
-6,63%
-38,31%
-38,41%
$ 11,37M
$ 490,39M
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0,00091871
-0,11%
-0,02%
-0,69%
$ 851,58K
$ 3,82K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0,00039035
-0,71%
-0,01%
-3,01%
$ 390,29K
$ 3,15K
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0,00030102
-0,13%
+0,01%
-0,84%
$ 270,12K
$ 2,93
7
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0,00024725
-0,13%
+0,01%
-1,28%
$ 229,18K
$ 17,42
8
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 0,00019462
-0,59%
-0,02%
+31,17%
$ 190,64K
$ 1,91K
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0,00017514
-0,04%
+0,01%
+1,28%
$ 175,14K
$ 41,87
10
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2,15E-6
+0,47%
+4,20%
+0,47%
$ 149,00K
--
11
Cope
Cope
COPE
$ 0,00011515
+0,32%
+0,22%
+21,57%
$ 102,92K
$ 5,77K
12
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0,00010064
-1,21%
-0,01%
+16,43%
$ 100,59K
$ 443,85
13
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 9,052E-5
-6,70%
-1,20%
+4,87%
$ 90,03K
--
14
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6,588E-5
-0,14%
-0,10%
-0,48%
$ 64,72K
--
15
forever alone
forever alone
ALONE
$ 3,902E-5
-1,79%
+4,20%
+3,15%
$ 39,01K
--
16
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2,869E-5
-0,07%
+0,60%
-99,37%
$ 28,68K
--
17
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1,381E-5
-0,07%
-3,50%
+0,44%
$ 13,79K
--
18
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1,277E-5
0,00%
+2,70%
+2,82%
$ 12,77K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Temática de Wojak y por qué son populares?
Los tokens de Temática de Wojak representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 18 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $74.16M.
¿Cuál es el token de Temática de Wojak con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Temática de Wojak rastreados en MEXC, WOJAK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.23% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Temática de Wojak están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 18 tokens de Temática de Wojak, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. NPC, WOJAK, ONE se encuentra entre los tokens populares de Temática de Wojak. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Temática de Wojak?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Temática de Wojak es de aproximadamente $74.16M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Temática de Wojak, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.