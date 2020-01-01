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Principales tokens de Ecosistema Viction por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Viction. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1975
+0.10%
+1.12%
-2.93%
$ 65.38M
$ 319.50K
2
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,897.49
0.00%
+0.02%
-0.30%
$ 35.18M
$ 212.25K
3
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01382
-0.87%
-1.72%
+5.86%
$ 13.73M
$ 5.99M
4
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.02551822
-1.78%
-0.14%
-37.07%
$ 5.36M
$ 1.17K
5
Serum
Serum
SRM
$ 0.00728221
+0.06%
0.00%
+2.06%
$ 2.71M
$ 1.61K
6
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.0042402
-2.68%
-0.04%
-6.86%
$ 2.61M
$ 1.57K
7
Saros
Saros
SAROS
$ 0.0002956
+1.40%
+2.75%
+3.74%
$ 1.03M
$ 181.02M
8
Million
Million
MM
$ 0.987471
-0.04%
+0.01%
-0.26%
$ 987.56K
$ 183.16
9
Worldwide USD
Worldwide USD
WUSD
$ 1.16
0.00%
--
+14.97%
$ 765.27K
$ 1.52
10
MASQ
MASQ
MASQ
$ 0.00922442
0.00%
--
-4.18%
$ 317.13K
$ 290.15
11
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
12
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
+38.32%
$ 185.97K
$ 3.32
13
deFusion
deFusion
DEF
$ 0.00020216
0.00%
--
0.00%
$ 19.05K
$ 6.86
14
RabbitSwap
RabbitSwap
RABBIT
$ 4.903E-5
-0.73%
-4.60%
+4.83%
$ 10.50K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Viction y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Viction representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $128.53M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Viction con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Viction rastreados en MEXC, SAROS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.75% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Viction están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Ecosistema Viction, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FTT, WETH, C98 se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Viction. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Viction?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Viction es de aproximadamente $128.53M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Viction, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.