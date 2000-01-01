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Principales tokens de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
$ 775.48
+0.01%
-0.29%
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$ 167.76M
$ 72.88
2
$ 776.51
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$ 69.80M
$ 74.00
3
$ 777.14
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$ 43.02M
$ 74.49
4
$ 724.03
-0.01%
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$ 36.43M
$ 96.15
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 721.7
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$ 32.33M
$ 861.67K
6
$ 59.53
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$ 26.64M
$ 1.53K
7
$ 85.66
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$ 19.01M
$ 662.92
8
$ 103.37
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$ 17.51M
$ 566.84
9
$ 100.94
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$ 14.28M
$ 535.95
10
$ 82.26
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$ 13.09M
$ 692.38
11
$ 169.4
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$ 12.73M
$ 345.43
12
$ 110.44
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$ 11.56M
$ 522.97
13
$ 111.11
+0.04%
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$ 11.15M
$ 509.54
14
$ 82.28
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$ 9.97M
$ 727.02
15
$ 490.14
-0.08%
-1.43%
-0.27%
$ 9.31M
$ 115.48
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 402.3
-0.22%
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$ 8.68M
$ 283.72K
17
$ 66.86
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$ 7.42M
$ 849.23
18
$ 226.53
-0.01%
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$ 5.59M
$ 235.43
19
$ 301.39
+0.66%
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-1.36%
$ 3.51M
$ 191.68
20
$ 101.06
+0.08%
-0.04%
-0.18%
$ 3.33M
$ 536.77
21
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 73.41
0.00%
-0.01%
+1.65%
$ 3.25M
$ 10.12K
22
$ 78.72
-0.29%
+0.08%
+0.90%
$ 3.18M
$ 712.97
23
$ 87.31
+0.34%
-0.54%
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$ 2.39M
$ 684.63
24
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 385.45
+0.06%
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-0.54%
$ 1.56M
$ 51.49K
25
$ 81.01
-0.57%
-0.56%
+0.48%
$ 1.05M
$ 684.59
26
$ 171.93
+0.40%
+2.67%
+4.59%
$ 1.04M
$ 347.29
27
$ 537.1
-0.09%
+0.10%
+1.21%
$ 860.45K
$ 102.61
28
$ 402.77
-0.10%
-0.05%
+2.14%
$ 788.13K
$ 137.97
29
$ 138.34
+0.12%
+1.93%
+5.23%
$ 705.51K
$ 427.19
30
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
-1.23%
$ 617.02K
$ 245.46
31
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 105.53
0.00%
--
-0.83%
$ 339.84K
$ 76.90
32
$ 124.42
-0.61%
-0.93%
+0.01%
$ 257.57K
$ 455.36
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 80.13
0.00%
--
+0.55%
$ 254.34K
$ 241.08
34
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.45
0.00%
--
+0.18%
$ 185.97K
$ 779.78
35
$ 4.264
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$ 75.23K
$ 13.29K
36
$ 25.81
-0.08%
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$ 26.84K
$ 2.19K
37
$ 50.26
-0.73%
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$ 17.76K
$ 1.10K
38
$ 251.32
-0.09%
+1.19%
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$ 12.70K
$ 212.06
39
$ 96.39
+1.02%
+0.58%
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$ 7.41K
$ 591.32
40
$ 159.38
+0.48%
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$ 3.14K
$ 386.31
41
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--
$ 1.19K
42
$ 45.5
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$ 1.25K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) y por qué son populares?
Los tokens de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 42 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $539.74M.
¿Cuál es el token de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) rastreados en MEXC, DRAMON ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.36% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 42 tokens de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SPYX, IVVON, SPYON se encuentra entre los tokens populares de Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF) es de aproximadamente $539.74M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Fondos cotizados en bolsa tokenizados (ETF), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.