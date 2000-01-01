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Principales tokens de Ecosistema Terra por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Terra. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,794.87
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,886.1
-0.20%
+0.01%
-1.20%
$ 4.21B
$ 253.29M
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.427
0.00%
+2.22%
+6.80%
$ 734.65M
$ 299.23K
4
Injective
Injective
INJ
$ 4.622
+0.15%
+3.12%
-2.63%
$ 461.97M
$ 249.04K
5
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.002
-0.10%
+0.00%
+0.29%
$ 116.00M
$ 942.04K
6
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04456
+0.33%
+8.24%
+9.56%
$ 31.98M
$ 6.90M
7
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.75M
$ 1.01M
8
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.101791
-0.27%
+0.09%
+11.39%
$ 1.36M
$ 590.52K
9
Levana
Levana
LVN
$ 0.00053146
0.00%
--
+3.18%
$ 426.77K
$ 2.59
10
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00130139
-0.20%
+0.09%
+11.13%
$ 204.44K
$ 81.10
11
Astroport
Astroport
ASTRO
$ 0.00046317
0.00%
+0.08%
+11.54%
$ 196.22K
$ 4.37K
12
ERIS Arbitrage LUNA
ERIS Arbitrage LUNA
ARBLUNA
$ 0.135848
-0.07%
+0.09%
+11.15%
$ 185.55K
$ 3.23K
13
Lion DAO
Lion DAO
ROAR
$ 1.90396E-7
+0.23%
+5.90%
+7.37%
$ 170.01K
--
14
Solid
Solid
SOLID
$ 1.007
+0.20%
+0.01%
-0.69%
$ 63.97K
$ 10.56K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Terra y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Terra representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $13.02B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Terra con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Terra rastreados en MEXC, LUNA ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.24% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Terra están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Ecosistema Terra, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WBTC, WETH, ATOM se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Terra. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Terra?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Terra es de aproximadamente $13.02B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Terra, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.