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Principales tokens de Toca y gana por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Toca y gana. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003552
+0.03%
-1.16%
+0.93%
$ 35.56M
$ 186.03M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04359
-0.28%
+0.67%
+4.38%
$ 19.68M
$ 1.32M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001913
+0.26%
+0.48%
+2.05%
$ 12.20M
$ 475.31M
4
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00031198
-0.17%
+0.06%
-20.11%
$ 1.25M
$ 1.41K
5
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.196E-5
+1.61%
0.00%
-1.54%
$ 629.46K
--
6
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001267
+0.16%
-4.01%
-12.01%
$ 126.79K
$ 428.72M
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00012148
-0.19%
-0.07%
+13.99%
$ 121.45K
$ 1.60K
8
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.206E-5
0.00%
+6.10%
-7.73%
$ 120.60K
--
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57372E-7
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 31.97K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 8.5652E-8
0.00%
-1.50%
-9.64%
$ 22.62K
--
11
MonezyCoin
MonezyCoin
MZC
$ 0.00016435
-0.10%
+0.00%
+3.11%
$ 16.27K
$ 10.05
12
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
+0.03%
$ 12.55K
--
13
Roboton
Roboton
DCT
$ 0.005848
+0.02%
-0.09%
+0.03%
--
$ 4.33M
14
DROPEE
DROPEE
DROPEE
$ 0.001668
-0.12%
-7.15%
+20.62%
--
$ 1.39M
15
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0.010257
+0.71%
-0.54%
+6.83%
--
$ 952.33K
16
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0.0245
-0.53%
-13.64%
-10.10%
--
$ 1.29M
17
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.0000599
-0.23%
+18.21%
+26.34%
--
$ 383.24M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Toca y gana y por qué son populares?
Los tokens de Toca y gana representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $69.76M.
¿Cuál es el token de Toca y gana con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Toca y gana rastreados en MEXC, BCAT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.21% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Toca y gana están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Toca y gana, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. NOT, CATI, HMSTR se encuentra entre los tokens populares de Toca y gana. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Toca y gana?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Toca y gana es de aproximadamente $69.76M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Toca y gana, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.