Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Emisor sintético por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Emisor sintético. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05932
-0.50%
+1.33%
+6.37%
$ 115.85M
$ 968.34K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.2013
-0.15%
-3.21%
-6.52%
$ 69.66M
$ 299.62K
3
UMA
UMA
UMA
$ 0.3313
0.00%
-8.17%
-2.53%
$ 30.06M
$ 269.09K
4
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.252832
-13.46%
-0.10%
-16.42%
$ 2.53M
$ 406.57K
5
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.086222
-0.42%
+0.00%
-8.42%
$ 1.65M
$ 3.17K
6
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.05021
0.00%
--
-1.00%
$ 505.75K
$ 112.86
7
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.00872854
-0.06%
+0.03%
+10.68%
$ 366.61K
$ 104.91
8
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00311363
-0.04%
+0.03%
+13.52%
$ 242.06K
$ 743.17
9
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.791E-5
0.00%
-3.30%
-1.38%
$ 197.79K
--
10
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02296796
0.00%
+0.01%
+0.23%
$ 93.31K
$ 157.94
11
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00837427
0.00%
--
+1.16%
$ 52.42K
$ 23.71
12
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1627
0.00%
+5.17%
-3.15%
--
$ 527.09K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Emisor sintético y por qué son populares?
Los tokens de Emisor sintético representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $221.20M.
¿Cuál es el token de Emisor sintético con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Emisor sintético rastreados en MEXC, MET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.17% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Emisor sintético están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Emisor sintético, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. AWE, SNX, UMA se encuentra entre los tokens populares de Emisor sintético. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Emisor sintético?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Emisor sintético es de aproximadamente $221.20M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Emisor sintético, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.