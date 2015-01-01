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Principales tokens de Sintético por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Sintético. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,05952
-%0,50
+%1,33
+%6,37
$ 115,85M
$ 968,34K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0,2015
-%0,15
-%3,21
-%6,52
$ 69,66M
$ 299,62K
3
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1.313,43
-%0,19
+%0,01
-%3,83
$ 33,02M
$ 535,15K
4
UMA
UMA
UMA
$ 0,3317
%0,00
-%8,17
-%2,53
$ 30,06M
$ 269,09K
5
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0,690529
-%0,12
-%0,00
-%2,33
$ 28,41M
$ 624,01K
6
sETH
sETH
SETH
$ 318,87
%0,00
--
%0,00
$ 3,69M
$ 1,15
7
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0,252832
-%13,46
-%0,10
-%16,42
$ 2,53M
$ 406,57K
8
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0,086222
-%0,42
+%0,00
-%8,42
$ 1,65M
$ 3,17K
9
Offshift
Offshift
XFT
$ 0,05021
%0,00
--
-%1,00
$ 505,75K
$ 112,86
10
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0,00872854
-%0,06
+%0,03
+%10,68
$ 366,61K
$ 104,91
11
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0,00311363
-%0,04
+%0,03
+%13,52
$ 242,06K
$ 743,17
12
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8,791E-5
%0,00
-%3,30
-%1,38
$ 197,79K
--
13
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0,02296796
%0,00
+%0,01
+%0,23
$ 93,31K
$ 157,94
14
Selenium
Selenium
SELE
$ 0,00837427
%0,00
--
+%1,16
$ 52,42K
$ 23,71
15
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0,315348
-%0,01
%0,00
+%0,11
$ 33,11K
$ 1,16
16
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0,088846
%0,00
+%0,01
+%2,17
$ 28,29K
$ 3,99
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0,01848619
%0,00
--
%0,00
$ 18,39K
$ 0,92

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Sintético y por qué son populares?
Los tokens de Sintético representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $286.40M.
¿Cuál es el token de Sintético con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Sintético rastreados en MEXC, AWE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.33% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Sintético están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Sintético, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. AWE, SNX, MSETH se encuentra entre los tokens populares de Sintético. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Sintético?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Sintético es de aproximadamente $286.40M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Sintético, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.