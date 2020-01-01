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Principales tokens de Ecosistema Secret por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Secret. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.617
+0.15%
+3.12%
-2.63%
$ 461.97M
$ 249.04K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3076
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
3
$ 0.03606
-0.72%
-0.94%
-2.12%
$ 42.70M
$ 22.35K
4
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03048
+1.23%
+0.79%
+8.18%
$ 23.75M
$ 2.09M
5
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00672
+0.38%
-0.03%
-2.56%
$ 4.66M
$ 6.13K
6
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.77
-0.36%
+0.03%
+6.95%
$ 3.71M
$ 2.65K
7
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02058734
+0.26%
+0.02%
-4.52%
$ 1.64M
$ 1.03K
8
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 1.0
+0.86%
+0.01%
+0.25%
$ 1.40M
$ 69.56
9
Shade Protocol
Shade Protocol
SHD
$ 0.073014
-0.31%
-0.13%
-6.49%
$ 393.78K
$ 10.24K
10
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.95
-0.29%
+0.03%
-2.39%
$ 105.48K
$ 10.98K
11
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,879.36
-0.30%
0.00%
-1.08%
$ 93.26K
$ 6.44K
12
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.792136
-0.02%
-0.01%
-6.59%
$ 80.23K
$ 48.32
13
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00040194
+0.89%
-0.04%
-19.94%
$ 52.90K
$ 182.84
14
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Secret y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Secret representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $823.64M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Secret con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Secret rastreados en MEXC, INJ ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.12% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Secret están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Ecosistema Secret, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. INJ, TIA, WAXL se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Secret. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Secret?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Secret es de aproximadamente $823.64M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Secret, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.