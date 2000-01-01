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Principales tokens de Blockchain de privacidad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Blockchain de privacidad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09848
-0.21%
+3.51%
-2.22%
$ 3.84B
$ 2.76M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08888
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.08989
-0.79%
+9.99%
+13.39%
$ 254.52M
$ 1.92M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1956
-0.15%
-0.71%
-2.10%
$ 213.11M
$ 282.26K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02287
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.369
-0.46%
+0.67%
-9.13%
$ 128.17M
$ 56.85K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007412
-0.25%
-3.98%
-7.45%
$ 73.78M
$ 12.11M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03829
-0.03%
-2.91%
-5.60%
$ 49.87M
$ 1.58M
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005435
-0.38%
-5.36%
-3.52%
$ 42.29M
$ 12.73M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003241
-0.09%
-0.89%
-10.56%
$ 40.79M
$ 38.81M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01257
-0.08%
-3.89%
-10.20%
$ 36.25M
$ 4.50M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06316
-0.35%
-1.43%
+5.74%
$ 31.48M
$ 1.11M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.009228
-0.52%
-7.77%
-26.33%
$ 26.80M
$ 20.94M
14
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01597
-0.87%
+0.25%
-3.67%
$ 19.04M
$ 4.14M
15
Verus
Verus
VRSC
$ 0.229821
-0.02%
+0.01%
-24.18%
$ 18.54M
$ 64.76
16
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2218
+0.05%
-5.79%
-1.38%
$ 18.43M
$ 261.09K
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.02226171
-0.92%
+0.17%
+22.04%
$ 13.92M
$ 25.15K
18
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025488
+0.86%
+3.36%
+16.17%
$ 11.42M
$ 4.65M
19
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03104
-0.64%
-0.48%
-6.81%
$ 10.66M
$ 2.57M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053161
+0.06%
-0.00%
+3.47%
$ 10.59M
$ 721.58K
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.01085
-1.06%
-5.28%
-5.79%
$ 8.50M
$ 6.33M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06337
-0.06%
-1.37%
-6.29%
$ 7.48M
$ 173.39K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4038
-0.29%
+1.48%
-10.21%
$ 4.43M
$ 130.83K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.00931
-0.31%
+0.49%
-7.70%
$ 2.48M
$ 5.76M
25
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008002
-2.98%
-7.78%
-14.55%
$ 1.19M
$ 333.31K
26
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.19
0.00%
-2.56%
-1.04%
$ 1.04M
$ 28.37K
27
Dero
Dero
DERO
$ 0.02680049
-11.35%
+0.01%
-42.74%
$ 339.76K
$ 7.42K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.0356192
+0.14%
-0.05%
+31.14%
$ 330.92K
$ 90.44K
29
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
30
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012871
-0.66%
-0.01%
-0.36%
$ 11.65K
$ 2.45K
31
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005278
-0.23%
-0.30%
+3.29%
--
$ 18.83M
32
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.919
-0.64%
+0.21%
+0.15%
--
$ 12.95K
33
XTM
XTM
XTM
$ 0.000378
+0.81%
-8.98%
-8.09%
--
$ 25.60M
34
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.08227
-0.29%
-0.16%
+4.23%
--
$ 655.74K
35
SAL
SAL
SAL
$ 0.00507
-0.59%
+6.29%
+50.89%
--
$ 476.34K
36
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.01594
-0.06%
-7.36%
-13.10%
--
$ 2.17M
37
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.0175
-0.06%
+0.23%
-4.77%
--
$ 3.82M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Blockchain de privacidad y por qué son populares?
Los tokens de Blockchain de privacidad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 37 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $5.70B.
¿Cuál es el token de Blockchain de privacidad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Blockchain de privacidad rastreados en MEXC, H ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.99% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Blockchain de privacidad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 37 tokens de Blockchain de privacidad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CC, BDX, H se encuentra entre los tokens populares de Blockchain de privacidad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Blockchain de privacidad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Blockchain de privacidad es de aproximadamente $5.70B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Blockchain de privacidad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.