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Principales tokens de Herramientas de predicción de mercado por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Herramientas de predicción de mercado. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2531
+0.83%
-4.22%
+6.37%
$ 60.68M
$ 777.35K
2
Based
Based
BASED
$ 0.07583
-0.22%
+2.29%
-8.36%
$ 17.94M
$ 2.77M
3
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2848
-0.04%
-3.49%
-8.59%
$ 3.95M
$ 197.13K
4
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00089625
+3.22%
-0.01%
+99.91%
$ 896.25K
$ 42.67K
5
Polymtrade
Polymtrade
PM
$ 0.00028682
-0.11%
+0.01%
-4.42%
$ 231.37K
$ 223.33
6
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00012479
-0.11%
+0.01%
-23.32%
$ 124.80K
$ 99.73
7
okbet
okbet
OK
$ 6.224E-5
-0.06%
+4.00%
-9.31%
$ 62.23K
--
8
machineODDS
machineODDS
MODDS
$ 2.23069E-7
0.00%
-0.30%
-0.30%
$ 22.31K
--
9
Predi by Virtuals
Predi by Virtuals
PREDI
$ 2.265E-5
+0.44%
-2.00%
-6.94%
$ 9.63K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Herramientas de predicción de mercado y por qué son populares?
Los tokens de Herramientas de predicción de mercado representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 9 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $83.93M.
¿Cuál es el token de Herramientas de predicción de mercado con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Herramientas de predicción de mercado rastreados en MEXC, OK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Herramientas de predicción de mercado están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 9 tokens de Herramientas de predicción de mercado, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. UAI, BASED, ANON se encuentra entre los tokens populares de Herramientas de predicción de mercado. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Herramientas de predicción de mercado?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Herramientas de predicción de mercado es de aproximadamente $83.93M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Herramientas de predicción de mercado, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.