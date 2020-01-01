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Principales tokens de Ecosistema Polygon zkEVM por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Polygon zkEVM. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,668.81
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.722
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.98
-0.56%
+0.00%
-1.27%
$ 116.72M
$ 221.96K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003469
+0.26%
-0.69%
-0.97%
$ 34.75M
$ 16.24M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3023
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1025
+0.10%
-0.48%
-0.29%
$ 21.53M
$ 492.04K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075702
-0.13%
0.00%
+0.65%
$ 19.24M
$ 2.59M
11
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
12
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,324.01
-0.14%
--
-1.13%
$ 16.04M
$ 362.36
13
balancer
balancer
BAL
$ 0.10566
+0.03%
-0.90%
-5.36%
$ 7.41M
$ 547.67K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007903
+0.01%
-1.84%
-2.64%
$ 6.05M
$ 7.27M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706504
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 2.23M
$ 3.35K
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0.067786
0.00%
--
+4.44%
$ 396.20K
$ 235.82
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0.00030765
0.00%
--
-0.75%
$ 24.98K
$ 2.07

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Polygon zkEVM y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Polygon zkEVM representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $88.89B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Polygon zkEVM con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Polygon zkEVM rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Polygon zkEVM están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Ecosistema Polygon zkEVM, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Polygon zkEVM. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Polygon zkEVM?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Polygon zkEVM es de aproximadamente $88.89B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Polygon zkEVM, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.