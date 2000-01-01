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Principales tokens de PolíticaFi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: PolíticaFi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07153
-0.76%
+2.04%
+2.55%
$ 12.21B
$ 126.96M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.481
-0.13%
-1.33%
+1.85%
$ 352.08M
$ 870.73K
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07354
+0.39%
-1.90%
-1.90%
$ 73.83M
$ 826.18K
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008226
+0.46%
-6.02%
+16.66%
$ 41.78M
$ 7.56M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002691
-0.11%
+0.90%
-6.27%
$ 26.87M
$ 2.81T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02539
-0.35%
-0.39%
+0.12%
$ 13.33M
$ 6.22M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.00375
+0.19%
+0.43%
+6.41%
$ 7.65M
$ 24.91M
8
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02245
-0.04%
-4.07%
-2.57%
$ 6.23M
$ 2.60M
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004663
-0.36%
-6.42%
+4.27%
$ 4.67M
$ 14.59M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000123
0.00%
-0.81%
-5.38%
$ 3.06M
$ 35.50M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.00152056
-0.80%
+0.08%
-0.10%
$ 1.47M
$ 407.01K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.0247
-0.08%
-0.52%
-4.30%
$ 1.09M
$ 2.22M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00116527
-0.58%
-0.01%
+38.00%
$ 804.61K
$ 72.83K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.35E-6
0.00%
-10.40%
-13.46%
$ 556.55K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4.023E-5
0.00%
+0.30%
-3.41%
$ 402.27K
--
16
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.00037718
-0.10%
-0.01%
+5.57%
$ 377.18K
$ 146.01
17
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.01735471
0.00%
+0.00%
-3.27%
$ 365.18K
$ 396.82K
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00307416
+0.48%
+0.01%
-7.86%
$ 307.27K
$ 83.23
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.444E-5
-0.65%
-3.10%
-2.36%
$ 244.44K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00021754
-0.58%
+0.00%
+5.60%
$ 217.44K
$ 362.18
21
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020573
-0.61%
+0.00%
+2.75%
$ 204.31K
$ 10.85
22
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00019746
0.00%
--
+4.04%
$ 197.46K
$ 4.76
23
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00017206
+3.63%
+0.05%
+11.84%
$ 172.04K
$ 1.02K
24
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00016936
-0.18%
-0.07%
-17.84%
$ 168.60K
$ 2.83K
25
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.575E-5
0.00%
+0.40%
-2.26%
$ 130.44K
--
26
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001267
+0.16%
-4.01%
-12.01%
$ 126.79K
$ 428.72M
27
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00012117
-1.00%
+0.21%
+10.91%
$ 121.17K
$ 7.51K
28
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00011419
+0.01%
+0.01%
-12.17%
$ 110.84K
$ 1.15K
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 1.001E-5
+0.10%
+1.60%
+1.73%
$ 93.89K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.681E-5
+0.12%
+2.10%
+2.26%
$ 76.81K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
0.00%
-1.20%
+0.76%
$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 5.955E-5
-0.07%
+1.10%
-12.68%
$ 59.54K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00084773
0.00%
+0.01%
-8.82%
$ 39.84K
$ 6.59
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.723E-5
0.00%
-0.80%
+2.00%
$ 37.23K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03088828
-0.21%
+0.01%
-5.89%
$ 30.89K
$ 3.29
36
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.881E-5
-0.17%
+1.70%
+9.50%
$ 28.81K
--
37
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6.68829E-13
0.00%
-0.50%
+2.15%
$ 28.14K
--
38
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2.806E-5
0.00%
-3.90%
+0.18%
$ 28.06K
--
39
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0.00026297
0.00%
--
0.00%
$ 26.30K
$ 19.51
40
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2.445E-5
0.00%
+0.70%
+9.30%
$ 24.45K
--
41
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0.00050114
0.00%
--
-5.35%
$ 22.68K
$ 4.35
42
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 2.646E-5
0.00%
+3.10%
+3.04%
$ 21.16K
--
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2.021E-5
0.00%
+0.10%
-0.20%
$ 20.16K
--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 4.31921E-13
0.00%
-0.80%
+1.14%
$ 18.17K
--
45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0.00172838
0.00%
--
-3.52%
$ 17.28K
$ 15.13
46
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 3.70225E-13
-0.06%
-3.00%
+0.90%
$ 15.57K
--
47
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1.484E-5
0.00%
+2.10%
+2.56%
$ 14.69K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.463E-5
0.00%
-2.00%
-1.35%
$ 14.63K
--
49
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.407E-5
0.00%
+1.50%
+0.36%
$ 14.06K
--
50
elizabath whoren
elizabath whoren
WHOREN
$ 0.00013544
0.00%
--
-5.30%
$ 13.54K
$ 157.04

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de PolíticaFi y por qué son populares?
Los tokens de PolíticaFi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 60 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $12.74B.
¿Cuál es el token de PolíticaFi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de PolíticaFi rastreados en MEXC, 4547 ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de PolíticaFi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 60 tokens de PolíticaFi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DOGE, TRUMP, MELANIA se encuentra entre los tokens populares de PolíticaFi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría PolíticaFi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría PolíticaFi es de aproximadamente $12.74B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector PolíticaFi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.