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Principales tokens de Ecosistema de red de Plume por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema de red de Plume. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.722
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00036
-0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.22M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 958.21M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.96M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,439
0.00%
-0.00%
-2.02%
$ 536.39M
$ 7.69K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
10
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,386.2
+0.10%
+0.00%
+3.06%
$ 71.29M
$ 407.45K
11
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012496
-0.39%
+3.26%
+7.68%
$ 71.26M
$ 14.89M
12
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.16M
--
13
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.086
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 65.83M
--
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 55.11M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.02
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.03M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 32.43M
$ 4.69M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
18
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 14.12M
--
19
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.66
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 13.96M
$ 394.93K
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 0.98792
-1.05%
+0.03%
+0.10%
$ 4.79M
$ 1.90K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.973661
0.00%
+0.00%
+1.83%
$ 2.87M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999799
+0.08%
-0.00%
-0.22%
$ 2.47M
$ 59.21K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.44M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.08
-0.09%
0.00%
-0.18%
$ 1.43M
$ 198.85
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01226478
-0.70%
+0.04%
+7.55%
$ 897.30K
$ 3.01K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.993964
-0.27%
0.00%
-0.90%
$ 349.44K
$ 157.11
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 267.13K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 100.15K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.045
0.00%
+0.00%
+0.77%
$ 40.96K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.76K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.14K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema de red de Plume y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema de red de Plume representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 35 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $90.29B.
¿Cuál es el token de Ecosistema de red de Plume con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema de red de Plume rastreados en MEXC, PLUME ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.26% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema de red de Plume están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 35 tokens de Ecosistema de red de Plume, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USD1 se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema de red de Plume. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema de red de Plume?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema de red de Plume es de aproximadamente $90.29B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema de red de Plume, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.