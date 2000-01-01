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Principales tokens de Música por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Música. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.24444
+5.87%
+13.70%
-34.87%
$ 191.49M
$ 5.63M
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2983
0.00%
-3.46%
+0.17%
$ 75.31M
$ 6.70K
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01213715
-0.52%
-0.07%
-1.32%
$ 17.55M
$ 18.92M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.039006
+0.46%
-1.46%
-1.16%
$ 8.72M
$ 1.44M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.014378
+4.56%
+15.23%
+20.76%
$ 6.57M
$ 4.34M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 7.542E-5
0.00%
+1.20%
+3.39%
$ 905.04K
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00032785
-0.86%
-0.03%
-14.36%
$ 325.62K
$ 218.50
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.0004503
-4.10%
+0.01%
+0.06%
$ 160.00K
$ 27.43K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00025372
-0.13%
+0.00%
+4.25%
$ 118.01K
$ 3.03
12
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00082469
-0.20%
+0.01%
-1.19%
$ 82.46K
$ 1.10
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00015585
+0.01%
+0.83%
+12.14%
$ 77.93K
$ 9.73
14
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00056712
0.00%
-0.00%
-1.72%
$ 56.71K
$ 4.61
15
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.00040005
+0.66%
+0.03%
+9.06%
$ 48.76K
$ 16.13
16
Azzle
Azzle
AZL
$ 4.65121E-7
+0.13%
+1.00%
-7.33%
$ 46.51K
--
17
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.00444174
-0.21%
-0.01%
+3.93%
$ 44.42K
$ 75.64
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 2.018E-5
0.00%
-3.00%
-3.44%
$ 20.18K
--
19
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+7.67%
$ 9.68K
--
20
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10267
0.00%
+3.71%
+3.53%
--
$ 36.24K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Música y por qué son populares?
Los tokens de Música representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $302.52M.
¿Cuál es el token de Música con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Música rastreados en MEXC, LMWR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.23% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Música están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de Música, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BEAT, RAVE, AUDIO se encuentra entre los tokens populares de Música. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Música?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Música es de aproximadamente $302.52M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Música, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.