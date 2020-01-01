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Principales tokens de BTC en staking líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: BTC en staking líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,270
-0.19%
--
-1.77%
$ 896.96M
$ 79.60
2
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
3
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
4
pumpBTC
pumpBTC
PUMPBTC
$ 0.010643
+0.38%
-2.09%
+2.54%
$ 5.32M
$ 5.60M
5
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
0.00%
$ 307.49K
$ 69.70
6
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,683.05
-0.09%
-0.44%
-1.83%
--
$ 0.29

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de BTC en staking líquido y por qué son populares?
Los tokens de BTC en staking líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 6 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.62B.
¿Cuál es el token de BTC en staking líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de BTC en staking líquido rastreados en MEXC, CLBTC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de BTC en staking líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 6 tokens de BTC en staking líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CLBTC, LBTC, XSOLVBTC se encuentra entre los tokens populares de BTC en staking líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría BTC en staking líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría BTC en staking líquido es de aproximadamente $1.62B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector BTC en staking líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.