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Principales tokens de Tokens de restaking de líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens de restaking de líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,324.02
0.00%
--
+0.53%
$ 58.46M
$ 542.84
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,065.69
+0.08%
+0.00%
-1.44%
$ 32.44M
$ 1.35K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,020.42
-0.25%
+0.01%
-1.04%
$ 23.31M
$ 4.97K
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.74
-0.08%
+0.00%
+3.13%
$ 7.84M
$ 677.34
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,965.89
0.00%
+0.01%
+0.66%
$ 7.51M
$ 98.29
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.68
-0.14%
+0.00%
+3.32%
$ 7.36M
$ 6.98K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.54
-0.11%
+0.00%
+2.91%
$ 2.79M
$ 1.57K
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.34
0.00%
--
-1.53%
$ 360.66K
$ 60.55
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,864.07
0.00%
--
0.00%
$ 316.50K
$ 13.19

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens de restaking de líquido y por qué son populares?
Los tokens de Tokens de restaking de líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $5.21B.
¿Cuál es el token de Tokens de restaking de líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens de restaking de líquido rastreados en MEXC, WEETH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.57% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens de restaking de líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Tokens de restaking de líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WEETH, RSETH, LBTC se encuentra entre los tokens populares de Tokens de restaking de líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens de restaking de líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens de restaking de líquido es de aproximadamente $5.21B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens de restaking de líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.