Las cadenas de bloques de IoT facilitan la transferencia segura y descentralizada de datos entre dispositivos físicos interconectados y máquinas inteligentes. Estas redes utilizan registros descentralizados para garantizar la integridad de los datos y permitir microtransacciones automatizadas en economías de máquina a máquina (M2M). Los tokens en este sector se utilizan para pagar el ancho de banda de la red, incentivar el intercambio de datos y alimentar las infraestructuras de las ciudades inteligentes.
La inclusión de activos digitales en el sector Internet de las cosas (IoT), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.