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Principales tokens de internet de las cosas (IoT) por capitalización de mercado

Las cadenas de bloques de IoT facilitan la transferencia segura y descentralizada de datos entre dispositivos físicos interconectados y máquinas inteligentes. Estas redes utilizan registros descentralizados para garantizar la integridad de los datos y permitir microtransacciones automatizadas en economías de máquina a máquina (M2M). Los tokens en este sector se utilizan para pagar el ancho de banda de la red, incentivar el intercambio de datos y alimentar las infraestructuras de las ciudades inteligentes.

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Moneda
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VeChain
VeChain
VET
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Jasmy
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JASMY
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DigiByte
DigiByte
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IO
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XYO
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Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
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IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
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8
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MVL
MVL
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OCTA
OCTA
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NATIX Network
NATIX Network
NATIX
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XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
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Skey Network
Skey Network
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Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
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14
Chirp
Chirp
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Streamr XDATA
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Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
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$ 150.30K
$ 8.71K

Preguntas frecuentes

¿Qué es el sector de las criptomonedas del Internet de las Cosas (IoT)?
El sector de las criptomonedas del Internet de las Cosas (IoT) se centra en las redes blockchain diseñadas para facilitar la transferencia segura de datos, sin necesidad de confianza, y las microtransacciones automatizadas entre dispositivos físicos interconectados y máquinas inteligentes.
¿Cómo mejora la tecnología blockchain las redes del internet de las cosas (IoT)?
La tecnología blockchain mejora las redes del internet de las cosas (IoT) al proporcionar un registro descentralizado e inmutable que evita la manipulación de datos y elimina los puntos únicos de fallo en los sistemas masivos de comunicación entre máquinas.
¿Para qué se utilizan principalmente los tokens de criptomonedas del internet de las cosas (IoT)?
Los tokens de criptomonedas para IoT se utilizan principalmente para pagar el ancho de banda de la red, incentivar a los usuarios a compartir datos de los sensores de sus dispositivos y ejecutar pagos automatizados entre máquinas sin necesidad de intervención humana ni de sistemas bancarios tradicionales.
¿Qué es una red de infraestructura física descentralizada (DePIN) en el sector del IoT?
Una red de infraestructura física descentralizada (DePIN) utiliza tokens de IoT para incentivar económicamente a personas de todo el mundo a desplegar y mantener hardware físico, como enrutadores inalámbricos o unidades de almacenamiento, lo cual crea una red de infraestructura de propiedad comunitaria.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Internet de las cosas (IoT), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.