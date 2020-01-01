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Principales tokens de Estándares de tokens híbridos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Estándares de tokens híbridos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005309
-0.47%
-1.57%
-9.61%
$ 40.25M
$ 17.94M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15.88
0.00%
--
+0.44%
$ 158.77K
$ 8.20
3
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00777017
0.00%
-0.00%
+15.47%
$ 153.81K
$ 14.16
4
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00018494
-0.11%
+0.05%
+4.68%
$ 147.81K
$ 153.71
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00040307
-0.18%
-0.01%
-8.77%
$ 84.68K
$ 1.01
6
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00092061
-0.18%
-0.02%
+59.25%
$ 70.68K
$ 79.25
7
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0.129972
0.00%
--
+1.34%
$ 68.37K
$ 52.51
8
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80
9
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.86
0.00%
--
-11.80%
$ 64.97K
$ 54.83
10
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0.00054904
0.00%
--
-13.40%
$ 47.67K
$ 741.36
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 284.12
0.00%
--
-3.56%
$ 25.00K
$ 157.50

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Estándares de tokens híbridos y por qué son populares?
Los tokens de Estándares de tokens híbridos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 11 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $41.13M.
¿Cuál es el token de Estándares de tokens híbridos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Estándares de tokens híbridos rastreados en MEXC, BOZO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.05% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Estándares de tokens híbridos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 11 tokens de Estándares de tokens híbridos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. NPC, DEFROGS, BURN se encuentra entre los tokens populares de Estándares de tokens híbridos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Estándares de tokens híbridos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Estándares de tokens híbridos es de aproximadamente $41.13M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Estándares de tokens híbridos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.