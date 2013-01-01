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Principales tokens de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema de la cadena ECO de Huobi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.683
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.755
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.27
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,975
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.2013
-0.15%
-3.21%
-6.52%
$ 69.66M
$ 299.62K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000812
-6.63%
-38.31%
-38.41%
$ 11.37M
$ 490.39M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.10612
+0.03%
-0.90%
-5.36%
$ 7.41M
$ 547.67K
8
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
0.00%
$ 6.99M
$ 1.51
9
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.519564
-0.42%
+0.02%
+2.51%
$ 6.85M
$ 3.18
10
ELA
ELA
ELA
$ 0.2782
-0.50%
+1.20%
+6.06%
$ 6.43M
$ 13.61K
11
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0003416
+0.09%
-1.55%
-2.95%
$ 2.36M
$ 205.27M
12
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.052983
0.00%
0.00%
-6.03%
$ 1.08M
$ 1.20
13
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00078394
0.00%
--
0.00%
$ 366.83K
$ 1.85
14
Channels
Channels
CAN
$ 0.00025044
-0.24%
+0.00%
+0.70%
$ 125.22K
$ 477.10
15
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00088956
0.00%
--
-1.18%
$ 44.02K
$ 1.12
16
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002452
+0.33%
+0.66%
+0.61%
--
$ 23.47M
17
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6556
-0.03%
+0.34%
+0.28%
--
$ 128.95K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $9.63B.
¿Cuál es el token de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, UNI, AAVE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema de la cadena ECO de Huobi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema de la cadena ECO de Huobi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema de la cadena ECO de Huobi es de aproximadamente $9.63B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema de la cadena ECO de Huobi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.