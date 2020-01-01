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Principales tokens de Token de gobernanza de juegos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Token de gobernanza de juegos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9075
-0.89%
+0.30%
+2.69%
$ 157.00M
$ 65.75K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1286
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.938
-0.03%
-0.68%
-0.58%
$ 21.55M
$ 19.14K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.00674368
+0.04%
-0.01%
-0.07%
$ 20.98M
$ 4.41M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01935
+0.10%
-1.77%
+4.97%
$ 14.80M
$ 2.74M
6
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.03151
+25.88%
+55.46%
+31.51%
$ 13.76M
$ 3.08M
7
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1185
-0.06%
-1.63%
-0.23%
$ 11.76M
$ 548.18K
8
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.0108859
+0.53%
+0.02%
-5.56%
$ 10.89M
$ 1.39K
9
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015417
+1.86%
-3.23%
-7.58%
$ 10.46M
$ 36.88M
10
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02946
-0.37%
-2.49%
+5.26%
$ 7.26M
$ 1.96M
11
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01341
+0.07%
-3.18%
-8.73%
$ 6.69M
$ 4.60M
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034073
+0.30%
+0.00%
-12.82%
$ 4.56M
$ 16.38K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.0004544
-0.45%
+0.02%
+2.45%
$ 4.55M
$ 359.80
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.0033129
-0.35%
+0.05%
+10.52%
$ 4.40M
$ 22.46K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00944042
-0.09%
+0.02%
+5.52%
$ 2.76M
$ 11.42K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04359665
-0.12%
-0.00%
+0.15%
$ 2.30M
$ 19.25K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00238226
0.00%
-0.03%
-7.54%
$ 2.08M
$ 30.45K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183553
-0.46%
-0.00%
-2.32%
$ 1.90M
$ 84.84
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01754714
0.00%
-0.00%
+20.52%
$ 1.64M
$ 147.72
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00881108
-0.72%
-0.02%
-4.07%
$ 1.22M
$ 50.58K
21
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117801
-0.22%
+0.02%
+9.90%
$ 1.18M
$ 1.88K
22
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.11321E-7
+0.08%
+0.40%
-1.03%
$ 1.11M
--
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029023
-0.24%
-0.03%
+2.50%
$ 871.01K
$ 388.43
24
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00020743
-0.12%
-0.04%
+20.36%
$ 827.89K
$ 590.08
25
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00039381
+223.51%
-0.04%
+224.23%
$ 759.92K
$ 154.69
26
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016277
+0.02%
+0.04%
+2.66%
$ 748.72K
$ 21.92K
27
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250915
0.00%
0.00%
-0.22%
$ 726.35K
$ 26.28
28
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7217E-8
+0.10%
+0.50%
-0.98%
$ 701.04K
--
29
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.211253
-0.14%
+0.02%
-3.45%
$ 592.64K
$ 355.38
30
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00394732
+0.45%
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-27.82%
$ 444.46K
$ 526.61
31
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01789
-0.56%
-4.70%
+10.95%
$ 347.33K
$ 3.17M
32
Mobox
Mobox
MBOX
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-4.31%
$ 334.49K
$ 90.23M
33
zkRace
zkRace
ZERC
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$ 311.40K
$ 32.94
34
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
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--
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$ 220.10K
$ 1.17
35
Gamium
Gamium
GMM
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-14.70%
-31.51%
$ 154.35K
--
36
Genopets
Genopets
GENE
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-59.98%
$ 120.02K
$ 121.22
37
Domi
Domi
DOMI
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--
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$ 73.40
38
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
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$ 107.30K
$ 40.54M
39
REVV
REVV
REVV
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$ 85.60K
--
40
Bag
Bag
BAG
$ 1.284E-5
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$ 75.45K
--
41
Lucha
Lucha
LUCHA
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--
-25.11%
$ 74.52K
$ 4.61K
42
Sidus
Sidus
SIDUS
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-0.26%
+5.60%
-5.58%
$ 73.41K
--
43
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
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--
44
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
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$ 743.14
45
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
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--
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$ 1.20
46
Virtua
Virtua
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47
MAXX AI
MAXX AI
MXM
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+1.81%
$ 25.69K
--
48
Perion
Perion
PERC
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0.00%
--
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$ 18.17K
$ 1.24
49
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
-0.54%
$ 18.16K
--
50
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.0001443
-3.12%
-0.04%
-13.87%
$ 17.43K
$ 11.94

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Token de gobernanza de juegos y por qué son populares?
Los tokens de Token de gobernanza de juegos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 52 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $439.55M.
¿Cuál es el token de Token de gobernanza de juegos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Token de gobernanza de juegos rastreados en MEXC, GODS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 55.46% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Token de gobernanza de juegos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 52 tokens de Token de gobernanza de juegos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. AXS, APE, ILV se encuentra entre los tokens populares de Token de gobernanza de juegos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Token de gobernanza de juegos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Token de gobernanza de juegos es de aproximadamente $439.55M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Token de gobernanza de juegos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.