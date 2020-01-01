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Principales tokens de Stablecoin EUR por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin EUR. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.83M
$ 20.09M
2
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.07M
$ 7.12M
3
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1543
+0.07%
+0.10%
-0.10%
$ 57.31M
$ 6.13K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
-0.86%
$ 31.78M
$ 430.67K
6
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.6494
0.00%
-5.68%
+8.23%
$ 7.72M
$ 20.60
7
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.2
0.00%
-0.00%
+0.84%
$ 7.07M
$ 1.20
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.78M
$ 3.40M
9
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
10
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.22
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 2.73M
$ 168.79
11
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
+0.00%
-0.86%
$ 1.70M
$ 881.70
12
Decentralized Euro
Decentralized Euro
DEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
13
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 1.64M
$ 3.94K
14
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$ 1.14
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 8.93K
15
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 631.29K
$ 6.54K
16
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
0.00%
-0.14%
0.00%
$ 621.20K
$ 169.73
17
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 558.38K
$ 2.69M
18
Euro Tether
Euro Tether
EURT
$ 0.050379
0.00%
-0.48%
+4.43%
$ 209.27K
$ 4.88
19
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin EUR y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin EUR representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $804.35M.
¿Cuál es el token de Stablecoin EUR con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin EUR rastreados en MEXC, EURI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin EUR están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Stablecoin EUR, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. EURC, EURCV, REUR se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin EUR. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin EUR?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin EUR es de aproximadamente $804.35M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin EUR, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.