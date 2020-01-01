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Principales tokens de WAVAX puenteado por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: WAVAX puenteado. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bridged WAVAX
Bridged WAVAX
WAVAX
$ 4.45
+0.23%
-0.00%
-7.10%
$ 138.63K
$ 213.70

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de WAVAX puenteado y por qué son populares?
Los tokens de WAVAX puenteado representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 1 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $138.63K.
¿Cuál es el token de WAVAX puenteado con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de WAVAX puenteado rastreados en MEXC, WAVAX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de -0.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de WAVAX puenteado están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 1 tokens de WAVAX puenteado, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WAVAX se encuentra entre los tokens populares de WAVAX puenteado. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría WAVAX puenteado?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría WAVAX puenteado es de aproximadamente $138.63K. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector WAVAX puenteado, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.