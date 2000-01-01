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Principales tokens de Tokens vinculados a Binance por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens vinculados a Binance. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.890,25
+0,10%
+0,85%
-1,21%
$ 228,15B
$ 95,83K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1,021
+0,25%
+1,56%
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$ 63,44B
$ 18,38M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76,35
0,00%
+0,59%
+3,09%
$ 44,28B
$ 425,78K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07201
+0,18%
+2,82%
+3,28%
$ 12,30B
$ 127,68M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 484,07
+0,15%
-1,62%
-5,20%
$ 8,06B
$ 4,53K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,1863
+0,16%
-0,37%
-0,48%
$ 6,82B
$ 17,85M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213,3
+0,14%
-0,51%
-0,79%
$ 4,28B
$ 2,77K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45,29
+0,20%
+0,66%
+0,87%
$ 3,51B
$ 50,56K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,29
+0,08%
-3,21%
-5,52%
$ 2,72B
$ 57,20K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004479
+0,38%
-0,55%
-7,08%
$ 2,64B
$ 188,96B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6747
+0,22%
+3,41%
-3,42%
$ 2,16B
$ 626,38K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7934
+0,10%
-1,07%
-4,96%
$ 1,34B
$ 1,29M
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,7052
-0,06%
-0,07%
-1,12%
$ 558,24M
$ 1,36M
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0,1966
+0,41%
-0,25%
-1,60%
$ 214,09M
$ 281,56K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0,03747
+0,41%
-1,33%
-2,76%
$ 37,02M
$ 1,70M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0,002567
-3,39%
+5,54%
+15,97%
$ 24,48M
$ 29,20M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0,6408
-0,02%
+1,22%
+2,50%
$ 11,95M
$ 92,01K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens vinculados a Binance y por qué son populares?
Los tokens de Tokens vinculados a Binance representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $380.56B.
¿Cuál es el token de Tokens vinculados a Binance con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens vinculados a Binance rastreados en MEXC, IOTX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.54% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens vinculados a Binance están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Tokens vinculados a Binance, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, XRP, SOL se encuentra entre los tokens populares de Tokens vinculados a Binance. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens vinculados a Binance?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens vinculados a Binance es de aproximadamente $380.56B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens vinculados a Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.