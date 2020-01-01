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Principales tokens de Carreras de animales por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Carreras de animales. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0,00284819
-%0,01
+%0,02
-%2,79
$ 712,05K
$ 3,77K
2
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0,00259485
%0,00
-%0,00
+%4,11
$ 311,38K
$ 32,94
3
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1,348E-5
%0,00
+%0,50
+%1,43
$ 129,36K
--
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0,00035486
%0,00
--
+%1,84
$ 35,80K
$ 0,03

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Carreras de animales y por qué son populares?
Los tokens de Carreras de animales representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 4 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.19M.
¿Cuál es el token de Carreras de animales con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Carreras de animales rastreados en MEXC, DFL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Carreras de animales están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 4 tokens de Carreras de animales, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CROWN, ZERC, DFL se encuentra entre los tokens populares de Carreras de animales. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Carreras de animales?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Carreras de animales es de aproximadamente $1.19M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Carreras de animales, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.