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Principales tokens de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,006415
+0,16%
-0,73%
+1,67%
$ 402,24M
$ 28,62M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1292
+0,39%
-1,37%
-4,07%
$ 129,60M
$ 1,14M
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0,00124083
+0,40%
-0,00%
-9,91%
$ 124,08M
$ 12,19K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0,002458
-0,24%
-1,20%
-0,61%
$ 13,64M
$ 20,39M
5
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0,001373
-0,07%
-2,35%
+7,85%
$ 10,72M
$ 41,58M
6
ALI
ALI
ALI
$ 0,00105
+1,25%
+0,29%
-2,14%
$ 9,58M
$ 8,73M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0,00012996
+0,23%
-0,00%
-3,40%
$ 6,09M
$ 188,52K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0,00192189
0,00%
+0,01%
+2,75%
$ 1,73M
$ 34,32
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0,0004809
+0,63%
+0,02%
+4,15%
$ 480,91K
$ 846,92
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0,00066159
0,00%
--
+1,92%
$ 255,04K
$ 27,74
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1,58085E-7
0,00%
-3,30%
0,00%
$ 15,81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0,0571
-1,35%
+3,10%
+15,37%
--
$ 1,11M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT y por qué son populares?
Los tokens de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $698.44M.
¿Cuál es el token de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT rastreados en MEXC, BIRB ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PENGU, APE, LION se encuentra entre los tokens populares de Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT es de aproximadamente $698.44M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens distribuidos mediante airdrops por proyectos NFT, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.