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Principales tokens de Juegos de aventuras por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos de aventuras. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2,935
-0,03%
-1,38%
-0,51%
$ 21,53M
$ 19,01K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0,03273
-0,70%
-1,43%
+17,12%
$ 11,14M
$ 2,70M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,07371
-1,08%
-4,05%
-10,09%
$ 7,84M
$ 732,71K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0,01754677
0,00%
-0,00%
+20,46%
$ 1,64M
$ 147,72
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1,11235E-7
+0,20%
+0,40%
-1,11%
$ 1,11M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2,7191E-8
+0,20%
+0,50%
-1,13%
$ 700,43K
--
7
Matchain
Matchain
MAT
$ 0,03677
+0,44%
-1,45%
+2,94%
$ 598,33K
$ 1,56M
8
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0,210968
-0,07%
+0,02%
-1,47%
$ 591,84K
$ 436,89
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0,00970534
+0,04%
+0,02%
-1,56%
$ 475,24K
$ 729,67
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0,000719
0,00%
+4,71%
+2,89%
$ 443,69K
$ 30,56M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0,00816479
0,00%
--
+2,73%
$ 242,19K
$ 71,88
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0,00114753
0,00%
--
+0,04%
$ 220,10K
$ 1,17
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3,609E-12
0,00%
+0,50%
+0,67%
$ 142,90K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0,00152294
0,00%
--
+3,93%
$ 83,07K
$ 37,89
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5,313E-5
0,00%
+0,30%
0,00%
$ 53,13K
--
16
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0,00457613
0,00%
-0,02%
+6,51%
$ 45,76K
$ 5,35
17
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0,00054411
-0,01%
+0,14%
+0,09%
$ 32,04K
$ 2,51K
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0,00042506
0,00%
+0,01%
-0,08%
$ 25,50K
$ 3,99
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1,212E-5
0,00%
+0,80%
0,00%
$ 13,23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0,00013651
-0,95%
--
-8,43%
$ 12,29K
$ 28,32
21
Palio
Palio
PAL
$ 0,0007206
-0,03%
+0,91%
+0,83%
--
$ 84,17M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos de aventuras y por qué son populares?
Los tokens de Juegos de aventuras representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 21 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $46.94M.
¿Cuál es el token de Juegos de aventuras con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos de aventuras rastreados en MEXC, QORPO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.71% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos de aventuras están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 21 tokens de Juegos de aventuras, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ILV, ARIA, PEPECOIN se encuentra entre los tokens populares de Juegos de aventuras. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos de aventuras?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos de aventuras es de aproximadamente $46.94M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos de aventuras, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.