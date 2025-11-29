Precio de Catalyse AI hoy

El precio actual de Catalyse AI (CAI) hoy es $ 0.0033687, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAI a USD es $ 0.0033687 por CAI.

Catalyse AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 336,870, con un suministro circulante de 100.00M CAI. Durante las últimas 24 horas, CAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.12569, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00180061.

En el corto plazo, CAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Catalyse AI (CAI)

Cap de mercado $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Catalyse AI es de $ 336.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 336.87K.