Precio de cat in stool hoy

El precio actual de cat in stool (COOL) hoy es $ 0.00000539, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COOL a USD es $ 0.00000539 por COOL.

cat in stool actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,381.67, con un suministro circulante de 997.66M COOL. Durante las últimas 24 horas, COOL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00006854, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000051.

En el corto plazo, COOL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de cat in stool (COOL)

Cap de mercado $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Suministro de Circulación 997.66M 997.66M 997.66M Suministro total 997,656,053.811702 997,656,053.811702 997,656,053.811702

La capitalización de mercado actual de cat in stool es de $ 5.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COOL es de 997.66M, con un suministro total de 997656053.811702. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.38K.