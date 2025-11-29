Precio de Caspur Zoomies hoy

El precio actual de Caspur Zoomies (CASPUR) hoy es $ 0.00000826, con una variación del 6.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CASPUR a USD es $ 0.00000826 por CASPUR.

Caspur Zoomies actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,255.61, con un suministro circulante de 1.00B CASPUR. Durante las últimas 24 horas, CASPUR cotiza entre $ 0.00000826 (bajo) y $ 0.00000886 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00121035, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000826.

En el corto plazo, CASPUR experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -7.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Caspur Zoomies (CASPUR)

Cap de mercado $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Caspur Zoomies es de $ 8.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CASPUR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.26K.