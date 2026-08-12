Precio de Cashcat Strategy hoy

El precio actual de Cashcat Strategy (CATSTR) hoy es $ 0, con una variación del 17.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATSTR a USD es $ 0 por CATSTR.

Cashcat Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 332,110, con un suministro circulante de 1.00B CATSTR. Durante las últimas 24 horas, CATSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATSTR experimentó un cambio de +26.11% en la última hora y de +74.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 117.41K.

Información del mercado de Cashcat Strategy (CATSTR)

Cap de mercado $ 332.11K$ 332.11K $ 332.11K Volumen (24H) $ 117.41K$ 117.41K $ 117.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 332.11K$ 332.11K $ 332.11K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cashcat Strategy es de $ 332.11K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 117.41K. El suministro circulante de CATSTR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 332.11K.