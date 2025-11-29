Precio de CashBunny hoy

El precio actual de CashBunny (BUNNY) hoy es --, con una variación del 2.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUNNY a USD es -- por BUNNY.

CashBunny actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,342, con un suministro circulante de 1.50B BUNNY. Durante las últimas 24 horas, BUNNY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUNNY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -11.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CashBunny (BUNNY)

Cap de mercado $ 89.34K$ 89.34K $ 89.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 96.71K$ 96.71K $ 96.71K Suministro de Circulación 1.50B 1.50B 1.50B Suministro total 1,618,480,902.670985 1,618,480,902.670985 1,618,480,902.670985

La capitalización de mercado actual de CashBunny es de $ 89.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUNNY es de 1.50B, con un suministro total de 1618480902.670985. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 96.71K.