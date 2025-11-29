Precio de Carbon Emission Blockchain hoy

El precio actual de Carbon Emission Blockchain (CEB) hoy es $ 0.00544792, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CEB a USD es $ 0.00544792 por CEB.

Carbon Emission Blockchain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,348, con un suministro circulante de 4.47M CEB. Durante las últimas 24 horas, CEB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.49, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00544752.

En el corto plazo, CEB experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Carbon Emission Blockchain (CEB)

Cap de mercado $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K Suministro de Circulación 4.47M 4.47M 4.47M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Carbon Emission Blockchain es de $ 24.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CEB es de 4.47M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.48K.