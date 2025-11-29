Precio de Capybara LULU hoy

El precio actual de Capybara LULU (LULU) hoy es $ 0.00001344, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LULU a USD es $ 0.00001344 por LULU.

Capybara LULU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,435.44, con un suministro circulante de 1.00B LULU. Durante las últimas 24 horas, LULU cotiza entre $ 0.00001342 (bajo) y $ 0.00001361 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000414, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000116.

En el corto plazo, LULU experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +13.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Capybara LULU (LULU)

Cap de mercado $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Capybara LULU es de $ 13.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LULU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.44K.