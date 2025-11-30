Precio de Cappuccino Assassino hoy

El precio actual de Cappuccino Assassino (ASSINO) hoy es $ 0.00000462, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASSINO a USD es $ 0.00000462 por ASSINO.

Cappuccino Assassino actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,617.32, con un suministro circulante de 1.00B ASSINO. Durante las últimas 24 horas, ASSINO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01414307, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000252.

En el corto plazo, ASSINO experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cappuccino Assassino (ASSINO)

Cap de mercado $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cappuccino Assassino es de $ 4.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASSINO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.62K.