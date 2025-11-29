Precio de BUY THE HAT hoy

El precio actual de BUY THE HAT (BTH) hoy es --, con una variación del 12.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTH a USD es -- por BTH.

BUY THE HAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 316,817, con un suministro circulante de 978.95M BTH. Durante las últimas 24 horas, BTH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01883819, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BTH experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +28.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BUY THE HAT (BTH)

La capitalización de mercado actual de BUY THE HAT es de $ 316.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BTH es de 978.95M, con un suministro total de 978951837.3089467. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 316.82K.