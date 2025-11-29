Precio de buy and retire hoy

El precio actual de buy and retire (401K) hoy es $ 0.00002856, con una variación del 30.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 401K a USD es $ 0.00002856 por 401K.

buy and retire actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,285, con un suministro circulante de 998.11M 401K. Durante las últimas 24 horas, 401K cotiza entre $ 0.000021 (bajo) y $ 0.00002834 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00045241, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000184.

En el corto plazo, 401K experimentó un cambio de +14.31% en la última hora y de +54.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de buy and retire (401K)

Cap de mercado $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Suministro de Circulación 998.11M 998.11M 998.11M Suministro total 998,110,999.105107 998,110,999.105107 998,110,999.105107

La capitalización de mercado actual de buy and retire es de $ 28.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 401K es de 998.11M, con un suministro total de 998110999.105107. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.29K.