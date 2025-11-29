Precio de Business Coin hoy

El precio actual de Business Coin (BUSINESS) hoy es $ 0.00058633, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUSINESS a USD es $ 0.00058633 por BUSINESS.

Business Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 556,768, con un suministro circulante de 949.97M BUSINESS. Durante las últimas 24 horas, BUSINESS cotiza entre $ 0.00056064 (bajo) y $ 0.00060294 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02849376, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00050565.

En el corto plazo, BUSINESS experimentó un cambio de +1.65% en la última hora y de +3.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.29K.

Información del mercado de Business Coin (BUSINESS)

Cap de mercado $ 556.77K$ 556.77K $ 556.77K Volumen (24H) $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 556.77K$ 556.77K $ 556.77K Suministro de Circulación 949.97M 949.97M 949.97M Suministro total 949,973,142.65894 949,973,142.65894 949,973,142.65894

La capitalización de mercado actual de Business Coin es de $ 556.77K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.29K. El suministro circulante de BUSINESS es de 949.97M, con un suministro total de 949973142.65894. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 556.77K.