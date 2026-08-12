Precio de Burnie Senders hoy

El precio actual de Burnie Senders (BURNIE) hoy es $ 0.00151448, con una variación del 6.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BURNIE a USD es $ 0.00151448 por BURNIE.

Burnie Senders actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,468,612, con un suministro circulante de 969.66M BURNIE. Durante las últimas 24 horas, BURNIE cotiza entre $ 0.00133365 (bajo) y $ 0.00148869 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0244791, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00126688.

En el corto plazo, BURNIE experimentó un cambio de +13.28% en la última hora y de -6.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 401.82K.

Información del mercado de Burnie Senders (BURNIE)

Cap de mercado $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volumen (24H) $ 401.82K$ 401.82K $ 401.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Suministro de Circulación 969.66M 969.66M 969.66M Suministro total 969,657,784.459378 969,657,784.459378 969,657,784.459378

La capitalización de mercado actual de Burnie Senders es de $ 1.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 401.82K. El suministro circulante de BURNIE es de 969.66M, con un suministro total de 969657784.459378. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.47M.