Precio de Burn Reward Systeam hoy

El precio actual de Burn Reward Systeam (BURN) hoy es $ 0, con una variación del 1.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BURN a USD es $ 0 por BURN.

Burn Reward Systeam actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,791.35, con un suministro circulante de 34.32M BURN. Durante las últimas 24 horas, BURN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02161275, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BURN experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -2.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 228.72.

Información del mercado de Burn Reward Systeam (BURN)

Cap de mercado $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Volumen (24H) $ 228.72$ 228.72 $ 228.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.01K$ 47.01K $ 47.01K Suministro de Circulación 34.32M 34.32M 34.32M Suministro total 108,414,871.3331 108,414,871.3331 108,414,871.3331

La capitalización de mercado actual de Burn Reward Systeam es de $ 14.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 228.72. El suministro circulante de BURN es de 34.32M, con un suministro total de 108414871.3331. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.01K.