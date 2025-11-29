Precio de Burn On Bags hoy

El precio actual de Burn On Bags (BURN) hoy es $ 0.00001675, con una variación del 2.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BURN a USD es $ 0.00001675 por BURN.

Burn On Bags actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,825.24, con un suministro circulante de 825.44M BURN. Durante las últimas 24 horas, BURN cotiza entre $ 0.00001675 (bajo) y $ 0.00001744 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00039824, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000635.

En el corto plazo, BURN experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Burn On Bags (BURN)

Cap de mercado $ 13.83K$ 13.83K $ 13.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.83K$ 13.83K $ 13.83K Suministro de Circulación 825.44M 825.44M 825.44M Suministro total 825,436,345.7435764 825,436,345.7435764 825,436,345.7435764

La capitalización de mercado actual de Burn On Bags es de $ 13.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BURN es de 825.44M, con un suministro total de 825436345.7435764. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.83K.