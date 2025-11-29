Precio de Burger Money hoy

El precio actual de Burger Money (BURGERS) hoy es --, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BURGERS a USD es -- por BURGERS.

Burger Money actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,230, con un suministro circulante de 91.63B BURGERS. Durante las últimas 24 horas, BURGERS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BURGERS experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de +13.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Burger Money (BURGERS)

Cap de mercado $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Suministro de Circulación 91.63B 91.63B 91.63B Suministro total 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

La capitalización de mercado actual de Burger Money es de $ 50.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BURGERS es de 91.63B, con un suministro total de 91633357230.0502. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.23K.