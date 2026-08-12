Precio de bullwifhat hoy

El precio actual de bullwifhat (BULLWIF) hoy es $ 0, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BULLWIF a USD es $ 0 por BULLWIF.

bullwifhat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,144, con un suministro circulante de 995.15M BULLWIF. Durante las últimas 24 horas, BULLWIF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BULLWIF experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -28.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de bullwifhat (BULLWIF)

Cap de mercado $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Suministro de Circulación 995.15M 995.15M 995.15M Suministro total 995,145,348.631216 995,145,348.631216 995,145,348.631216

La capitalización de mercado actual de bullwifhat es de $ 20.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BULLWIF es de 995.15M, con un suministro total de 995145348.631216. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.14K.