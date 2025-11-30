Precio de Bscbook hoy

El precio actual de Bscbook (BOOK) hoy es $ 0.00000684, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOOK a USD es $ 0.00000684 por BOOK.

Bscbook actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,838.65, con un suministro circulante de 1.00B BOOK. Durante las últimas 24 horas, BOOK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0001501, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000502.

En el corto plazo, BOOK experimentó un cambio de -- en la última hora y de -12.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bscbook (BOOK)

Cap de mercado $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bscbook es de $ 6.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOOK es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.84K.